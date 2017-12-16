تشرع الوكالات السياحية المقصاة من تنظيم عملية الحج لموسم 2018، اليوم، في إيداع طعونها على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بدعوة من هذه الأخيرة التي اشترطت أن يكون الطعن كتابيا وفي أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ الإعلان عن عدد الوكالات المؤهلة للمشاركة في تنظيم الحج لموسم 2018.

فتحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أبوابها أمام الوكالات السياحية الـ37 التي لم تُؤهل لتنظيم عملية الحج لموسم 2018 من أصل 80 وكالة التي كانت تتنافس عليها، لتقديم طعونها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ الإعلان عن الوكالات التي فازت في القرعة والمؤهلة لتنظيم حج 2018 مع عدم احتساب يوم أمس”الجمعة”، كما يُشترط أن يكون الطعن كتابيا ويتم تقديمه لدى وزير القطاع محمد عيسى، واعدة إياهم بإعادة مراجعة و دراسة ملفاتهم ليتم بعدها إصدار القائمة النهائية للوكالات السياحية المنتقاة بعد غلق عملية الطعن.

هذا وكانت الوصاية قد أفرجت أول أمس عن قائمة الوكالات السياحية المؤهلة وفق مقرّاتها الرئيسية المرتبطة بمطارات الإقلاع للمشاركة في تنظيم الحج لموسم 1439هـ/ 2018 م، ويتعلق الأمر بـ 43 وكالة اثنان منها عموميتين و41 وكالة خاصة، ستشارك في تنظيم موسم الحج انطلاقا من رحلات في 5 مطارات جزائرية.

وعرف عدد الوكالات السياحية المؤهلة لتنظيم حج 2018 و المتمثلة في 43 وكالة، ارتفاعا بالمقارنة مع عددهم للموسم الماضي والذي استوفت خلاله 36 وكالة خاصة ووكالتين عموميتين استجابت لدفتر الشروط الذي وضعه الديوان الوطني للحج والعمرة، بعد أن تم رفض 62 وكالة فشلت في الاستجابة لشروط تنظيم موسم الحج المسطرة.

وفاء مرشدي