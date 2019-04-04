السينما الهندية الجديدة ” كتاب مشترك لمحمد عبيدو وأحمد سيجلماسي

صدر كتاب “السينما الهندية الجديدة” للناقدين السوري المقيم بالجزائر محمد عبيدو و المغربي أحمد سيجلماسي، وذلك ضمن منشورات “المركز المغربي للصورة “.

وفي قراءته للسينما الهندية الجديدة كتب الناقد المقيم بالجزائر محمد عبيدو: رغم سيطرة السينما الهندية التجاريّة السائدة على شركات الإنتاج والنجوم وراس المال السينمائي، أيضًا هناك السّينما الهنديّة الّتي تطمح إلى الجدّيّة أو الفنّ . وهي ما يطلق عليها النّقّاد: السينما الهنديّة الجديدة أو أحيانًا “سينما المؤلف” الهندية ، او ما عرف أيضاً بـ”السينما الموازية”، لسينمائيين كبار يتقدمهم الأعظم بينهم ساتياجيت راي، فرغم ان الاستوديوات الكبرى أقفلت أبوابها أمام هؤلاء، إلا أنهم تمكنوا من شقّ درب ثالثة مستقلّة بين السينما التقليدية الجماهيرية والسينما المغايرة التي تساوم وتعمل ضمن نظام الاستوديوات نفسه وفي هامش تعبيري ضيّق الحرية والتصرّف.

وتتعامل أفلام مخرجي السينما الجديدة مع تشكيلة عريضة من الموضوعات وفيها الكثير الاستكشافات العامّة لظروف و علاقات إنسانيّة معقّدة خلال الواقع الهنديّ . وتبعها بمقاربة نقدية لتجربة ساتياجيت راي الذي “يعد واحداً من أكبر الأسماء في عالم السينما. في الكتب، في الدراسات، في الجامعات، في نوادي السينما.

وفي كل مكان توجد فيه ثقافة سينمائية، ثمة مكانة في المقدمة لساتياجيت راي. هندي بنغالي لم يمارس الفن السابع فقط… بل مارس معظم أنواع الفنون ليتوج ذلك الجمع في أفلامه التي حققها طوال أربعة عقود، ومنها علامات أساسية في تاريخ السينما”.ومقاربة نقدية اخرى لمرينال سين احد أهم مبدعي السينما البارعين والمعروفين في عالم السّينما البنغاليّة والذي غيبه الموت قبل شهرين….

يذكر إن لمحمد عبيدو سبعة كتب حول السينما وهي عبارة عن دراسات نذكر منها “السينما الصهيونية شاشة للتضليل ” 2004، “السينما الاسبانية” 2007 ، “السينما في أمريكا اللاتينية ” 2009، “صورة الفنان التشكيلي في السينما” 2103، ” المكرمون ” و “واقفان” عن منشورات مهرجان وهران للفيلم العربي الجزائر 2015،و “مخرجات السينما الجزائريات ”2018، كما في رصيده خمس مجموعات شعرية منها “وقت يشبه الماء”، “الغياب ظلك الآخر”، “تمارين العزلة”، “ارتباكات الغيم”، “رجل مشحون بالندم.

أما الناقد المغربي أحمد سيجلماسي، فساهم في مجموعة من الكتب حول تجارب مخرجين وممثلين سينمائيين مغاربة ومواضيع أخرى.. أول كتاب صدر له سنة 1999 بعنوان “المغرب السينمائي: معطيات وتساؤلات “وآخر كتاب صدر له سنة 2019 بعنوان “وجوه من المغرب السينمائي”(2). أما الكتب الجماعية التي أشرف على إعداد وتنسيق موادها فمنها “محمد مزيان، سينمائي وحيد ومتمرد” و “أضواء على التراث السينمائي المغربي” سنة 2015 …

صبرينة ك