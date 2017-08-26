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السوق تتحرك في الاتجاه الصحيح

لجنة أوبك - خارج أوبك::
السوق تتحرك في الاتجاه الصحيح

eldjazair 25 أغسطس 2017 الاقتصاد اضف تعليق 26 زيارة

أعلنت لجنة رقابة وزارية مشتركة لمنظمة أوبك والمنتجين المستقلين، يوم الخميس، أن الثقة في السوق متينة و تتحرك في الاتجاه الصحيح ولكن كل الخيارات مطروحة، بما في ذلك تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد مارس 2018، للتأكد من استقرار السوق.
وقالت اللجنة في بيان “مخزونات النفط التجارية تراجعت في جويلية وأحدث متوسط في خمس سنوات يتراجع منذ بداية العام الحالي.
“ستواصل اللجنة مراقبة العوامل الأخرى في سوق النفط وتأثيرها على عملية استعادة توازنها. كل الخياراتي بما في ذلك احتمال التمديد ي لما بعد الثلاثي الأول من 2018 مطروحة للتأكد من بذل كل الجهود لاستعادة توازن السوق.”
وقالت اللجنة إن اجتماعها التالي سيعُقد في فيينا يوم 22 سبتمبر المقبل إنها تنوي دعوة ليبيا ونيجيريا – المعفيتين من اتفاق خفض الإنتاج – لحضور الاجتماع التالي للجنتين المشتركتين الوزارية والفنية.
ق.و

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