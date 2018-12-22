السودان تعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال بسبب الإحتجاجات

أعلنت ولاية النيل الأبيض بوسط السودان، أمس الجمعة، حالة الطوارئ وحظر التجوال على خلفية تظاهرات شعبية شهدتها الولاية

كما تم وفقا لبيان رسمي تعليق الدراسة بجميع مراحل التعليم بالولاية بما فيها مؤسسات التعليم العالي والعام

وكانت السلطات المختصة بالعاصمة السودانية الخرطوم، أعلنت أمس الجمعة، تعليق الدراسة بجميع المدارس إلى حين إشعار أخر

وكانت كل من ولاية نهر النيل والشمالية والقضارف قد أعلنت فى وقت سابق حالة الطوارئ

على خلفية تظاهرات شعبية تشهدها مناطق متفرقة من السودان احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية

وأكدت الحكومة السودانية أمس الجمعة، أنها لن تتسامح مع ممارسات التخريب

ولن تتهاون في حسم أي فوضي أو إنتهاك للقانون على خلفية تظاهرات شعبية إحتجاجا على الأوضاع الإقتصادية

وقتل ستة متظاهرين بمدينة القضارف شرقى السودان أمس الخميس وفقا لمسؤول حكومي محلي

وتشهد مناطق متفرقة من السودان إحتجاجات شعبية، بسبب تردى الوضع الإقتصادي وإرتفاع أسعار السلع الضرورية

رزاقي.جميلة