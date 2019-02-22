الإسماعيلي المصري – شباب قسنطينة (اليوم الـ17:00)

ينزل اليوم، ممثل الجزائر شباب قسنطينة، ضيفا ثقيلا على نادي الإسماعيلي المصري، في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية بداية من الساعة الـ17:00 بالتوقيت الجزائري، في مواجهة ستكون مهمّة جدا بالنسبة للمثل الكرة الجزائرية من أجل تأكيد تألقه قاريا والعودة بنتيجة إيجابية من شأنها أن تقرّبه أكثر من تحقيق إنجاز تاريخي جديد. ويعوّل الطاقم الفني لـ “السياسي” على تحقيق الانتصار الثالث تواليا في دور المجموعات لخطف الصدارة من مازيمبي الكونغولي، وتأكيد الانتفاضة التي يحققها زملاء بلجيلالي سواء على المستوى المحلي أو القاري، مستغلا الوضعية الصعبة التي يمر بها المنافس بعد العقوبة المسلطة عليه من قبل “الكاف”، بحرمانه من أنصاره في لقاء اليوم بسبب الأحداث التي شهدتها مواجهة الإفريقي الأخيرة. وكانت الاتحادية الإفريقية قد أقصت الإسماعيلي من منافسة كأس “الكاف” بسبب شغب الأنصار في مواجهتهم أمام الإفريقي قبل أن تتراجع عن ذلك في قرار أثار حفيظة إدارة “السياسي” التي أبدت سخطها الشديد على كيل هيأة الملغاشي أحمد أحمد بمكيالين ذلك أنّ اللجنة كانت قد عاقبت وفاق سطيف بالإقصاء لعامين لذات السبب. إلى ذلك، سيكون النادي القسنطيني في وضعية صعبة جدا بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق، بعد إصابة كل من عبيد وحداد بالإضافة إلى زعلاني الذي لم يشف من إصابته بعد، بالإضافة إلى العقوبة المسلطة على شحرور، وهو الأمر الذي يسعى المدرب الفرنسي دينيس لافان لتجاوزه وإيجاد الحلول على أمل العودة بنتيجة إيجابية من الأراضي المصرية، تسهل من مهمتهم أكثر في بلوغ الدور ربع النهائي، قبل جولة الإياب التي سيستهلها يوم 2 مارس الداخل أمام الإسماعيلي بملعب الشهيد حملاوي. كما يدرك لاعبو “السياسي” جيّدا أنّ المأمورية لن تكون سهلة أمام “الدراويش”، رغم الوضعية التي يمرون بها وتواجدهم في أسفل الترتيب بدون نقاط وهو الأمر الذي يجعل مواجهة اليوم حاسمة بالنسبة لهم ولا بديل لهم عن الفوز للإبقاء على بصيص الأمل لخطف إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور الثاني. جدير بالذكر، أنّ شباب قسنطينة يحتل المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن الرائد تيبي مازيمبي، فيما يتذيّل الإسماعيلي جدول الترتيب بدون رصيد.

ع.ب