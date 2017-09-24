السلطات الألبانية تعتقل 110 مهاجرين سريين جزائريين



أعلنت الشرطة الألبانية أنها أوقفت 110 مهاجرين سريين جزائريين منذ جانفي الماضي لدخولهم البلاد بطريقة غير قانونية.

ووفق الشرطة فقد تم خلال الفترة نفسها اعتقال 300 مهاجر غير قانوني وسبعة مهربين للبشر .

ويشكل الجزائريون أكبر المهاجرين غير القانونيين الذين يسعون لعبور الحدود اليونانية الألبانية متوجهين الى مونتينيغرو ثم بلدان غرب أوربا فيما يأتي السوريون في المرتبة الثانية بنحو مائة شخص ويتوزع العدد المتبقي على الأفغان والليبيين والباكستانيين والبنغال.

ومنذ بداية التدفقات الضخمة للاجئين السوريين والعراقيين من تركيا الى اليونان في العام 2015 قدم الآلاف من الجزائريين الى اليونان على أساس أنهم لاجئون فارون من بلدهم وتمكن العديد منهم من الوصول الى غرب أوربا فيما بقي مئات آخرون محاصرين في اليونان بعد إغلاق طريق البلقان في مارس 2016

وعلى صعيد متصل أعلنت الشرطة الألبانية بمحافظة جيروماسترا أنها فككت نهاية الأسبوع المنقضي شبكة إجرامية واعتقلت ثلاثة جزائريين بجرائم السرقة بعد تسجيل العديد من عمليات سرقة المنازل والمحال التجارية في بلدة دروبوليس

. وضاعفت السلطات الالبانية من دورياتها على الحدود مع اليونان للحيلولة دون دخول المهاجرين واللاجئين الى أراضيها.

ر.م