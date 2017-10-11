5 ملايين سعر المتر المربع من سكنات “عدل 2”

أقر القرار الوزاري المشترك بين وزارتي السكن والمالية، المُحدّد لعناصر حساب كلفة البناء و ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار، زيادات جديدة في أسعار سكنات عدل2، بحيث حدد سعر انجاز المتر المربع منها بـ 50 ألف دينار جزائري.

وحسب القرار الذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والمؤرخ في الـ19 من جوان 2017 ، فقد تم تحديد كلفة سكنات عدل على أساس 5 ملايين سنتيم للمتر المربع و هذا بعدما تخلت الحكومة جزئيا عن التكفل بتمويل انجاز الطرق و الشبكات المختلفة الى 72 بالمائة بعدما كانت ممولة بنسبة 100 بالمائة، حيث سيصل سعر المسكن الذي تبلغ مساحته 70 مترا مربعا و المتمثل في 3 غرف، الى 350 مليون سنتيم بعدما كان ثمنه في البرنامج الأول 140 مليون، تضاف اليها 85.9 مليون سنتيم خاصة بتكاليف انجاز الطرق مختلف الشبكات.

كما جاء في القرار استفادة مكتتب عدل من تخفيض يصل إلى 100 بالمائة من سعر التنازل عن قطعة الأرض التابعة لأملاك الدولة، ومن 70 مليون سنتيم كمساعدة مباشرة من الدولة، بحيث يستفيد كل مكتتب من دعم قدره 1 مليون سنتيم عن كل متر مربع في البرنامج الأول “عدل 1″بالإضافة الى استفادتهم من مساعدة الدولة للتكفل الكلي بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل إلى 100 بالمائة، وبهذه الصفة يكون وجوبا على المستفيد من صيغة “عدل 1 “، تسديد نسبة 25 بالمائة من السعر الحقيقي المتبقي للسكن بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة ويجب عليه تسديد الفارق في مدة لا تتجاوز 20سنة.

أما بالنسبة لمكتتبي سنة 2013اي “عدل 2 “، فيستفيدون من مساعدة الدولة للتكفل الجزئي بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل الى 72 بالمائة، بالإضافة الى مساعدة الدولة المقدرة بـ 5 آلاف دينار من كلفة المتر المربع، وبهذا الصدد يدعى المستفيد لدفع 25 بالمائة من السعر المتبقي للسكن بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة ويجب عليه تسديد الفارق في مدة لا تتجاوز 25 سنة.

كما أكد المرسوم أنه يتوجب على المستفيد من اقتناء مسكن في إطار صيغة عدل أن يتحمل تغطية ما تبقى من تكلفة إنجاز المسكن بعد خصم مبلغ المساعدة المباشرة ومساعدة الدولة في كلفة المتر المربع الواحد للسكن وفي الطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث.

وفاء مرشدي