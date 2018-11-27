نفى السفير التونسي في الجزائر الناصر صيد، وجود حراقة جزائريين بالسجون التونسية دون علم السلطات الجزائرية.

وأوضح السفير التونسي، أمس، على هامش أشغال الاجتماع العلني الثاني لمجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الفساد،قائلا:”لا يوجد أي حراق جزائري مسجون في تونس مهما كانت قضيته، وقبل دخول أي جزائري السجون نعلم السلطات الجزائرية”.

وجاء تصريح الممثل الدبلوماسي التونسي، بعد تداول عدة إشاعات حول وجود بعضا من الحراقة الجزائريين في السجون التونسية.

و تأتي هذه التصريحات أيضا في وقت شهدت فيه الجزائر ارتفاعا كبيرا لعدد الحراقة الشباب الذين غامروا بأنفسهم وركبوا أمواج البحر في قوارب صغيرة تحمل من الأوزان فوق طاقة حمولتها، يكون غي الكثير من الأحيان مصيرها الغرق، و الموت المحتم لراكبيها، وقد ازدادت ظاهرة الحرقة اتساعا في الأشهر القليلة الأخيرة، فيوميا يتم إحباط محاولات للهجرة السرية من مختلف شواط الوطن، من عنابة و الطارف وصولا إلى الشواطئ الغربية بوهران مرورا بشواطئ العاصمة و الشلف و عين تيموشنت، و قد اعلنت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أمس ان 2402 حرّاڤ جزائري، حاولوا ركوب قوارب الموت، سنة 2018.

رزيقة.خ