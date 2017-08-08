نفى السفير التونسي بالجزائر، عبد المجيد الفرشيشي، حقيقة الأخبار المتداولة حول تنحيته من منصبه لأسباب متعلقة بعمله التي قال أنها ” لا أساس لها من الصحة “.

قال السفير التونسي في الجزائر عبد المجيد الفرشيشي، إن ” من بين الأسباب التي قيل إنها تقف وراء تنحيتي من منصبي، نجد سوء المعاملة وأنا أفند هذا فأبواب السفارة مفتوحة للجميع والعناية بالجالية أولوية الأولويات للتمثيليات الدبلوماسية سواء في الجزائر أو غيرها “، وأضاف السفير الفرشيشي في تصريحات لموقع الزميلة “الخبر” ” وبخصوص ما أشيع عن انتمائي لحركة النهضة، والذي يكون من أسباب إقالتي المزعومة، فأنا لا أنتمي لأي حزب كان ومعروف أن الانتماء للسلك الدبلوماسي يشترط الحياد وأنا تدرجت من أدنى المناصب في وزارة الشؤون الخارجية التونسية لأصل لمنصب أمين عام للوزارة ثم سفيرا، وأظن أن اختيار سفير تونس في الجزائر يخضع لاعتبارات دقيقة نظرا لأهمية ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين”، كما أكد السفير التونسي، أنه ” سيواصل عمله في منصبه إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل لبلوغه السن التقاعد القانوني “، وبخصوص تنحية القنصل التونسي في تبسة، قال عبد المجيد الفرشيشي أن ” القنصل المذكور كان قد أنهى مدة الخدمة “.

إسلام كعبش