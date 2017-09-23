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السفير الأمريكي يشيد بالتعاون مع الجزائر في مكافحة الإرهاب

ذكر بمجاز بن طلحة الدامية:
السفير الأمريكي يشيد بالتعاون مع الجزائر في مكافحة الإرهاب

eldjazair 22 سبتمبر 2017 الحدث اضف تعليق 37 زيارة

أعرب السفير الأمريكي الجديد بالجزائر، جون.ب.ديروشر، بالتعاون الأمريكي الجزائري القوي في مجال مكافحة الإرهاب،وقال خلال تغريدة له عبر موقع الرسمي في تويتر في الذكرى العشرين لمجزرة بن طلحة التي الدامية والتي راح ضحيتها عشرات الجزائريين، حيث كتب على صفحته على تويتر ” أحيي بمزيج من الأسى والإحترام ذكرى ضحايا الإرهاب في بن طلحة قبل 22 عاما، ممتن للتعاون الأمريكي الجزائري القوي في مجال مكافحة الإرهاب”.
وللإشارة السفير بالجزائر بالجزائر يصر في كل مرة عبر خطاباته على ضرورة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية في قوله،وهو الذي أكد أن مهمته في الجزائر تركز بشكل كبير على التصدي ل
عناصر الجماعات الإرهابية من مناطق الحروب في سوريا والعراق،
رزاقي جميلة

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