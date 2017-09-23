أعرب السفير الأمريكي الجديد بالجزائر، جون.ب.ديروشر، بالتعاون الأمريكي الجزائري القوي في مجال مكافحة الإرهاب،وقال خلال تغريدة له عبر موقع الرسمي في تويتر في الذكرى العشرين لمجزرة بن طلحة التي الدامية والتي راح ضحيتها عشرات الجزائريين، حيث كتب على صفحته على تويتر ” أحيي بمزيج من الأسى والإحترام ذكرى ضحايا الإرهاب في بن طلحة قبل 22 عاما، ممتن للتعاون الأمريكي الجزائري القوي في مجال مكافحة الإرهاب”.

وللإشارة السفير بالجزائر بالجزائر يصر في كل مرة عبر خطاباته على ضرورة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية في قوله،وهو الذي أكد أن مهمته في الجزائر تركز بشكل كبير على التصدي ل

عناصر الجماعات الإرهابية من مناطق الحروب في سوريا والعراق،

رزاقي جميلة