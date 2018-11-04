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السفير الأمريكي: “الجزائر من أفضل البلدان التي عملت فيها”

islam kaab 4 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 114 زيارة

اعتبر  سفير الولايات المتحدة الأمريكية جون ديروشر، وجوده بالجزائر “محطة مهمة في مساره الدبلوماسي”، وأشار إلى أنه “اكتشف خلال زياراته المختلفة لولايات الوطن بلدا رائعا سياحيا وثقافيا ويعتبره من أفضل البلدان التي زارها وعمل عمل فيها سفيرا لبلاده”.

وأكد السفير الأمريكي، خلال ندوة نقاش بعنوان “الدبلوماسيون الأمريكيون” اليوم الأحد، قدمها بجناح سفارة الولايات المتحدة بمعرض الجزائر الدولي للكتاب، أن العمل الدبلوماسي “يسمح باكتشاف مختلف البلدان وخلق علاقات مهمة وكل هذا مرتبط بحنكة وتجربة الدبلوماسي وتفانيه في أداء مهامه”، مشيرا إلى الجزائر سحرته كثيرا وأنجذب نحوها لما تزخر به من ثقافة متنوعة ومناطق سياحية رائعة، مؤكدا إعجابه بمعرض الجزائر الدولي الكتاب والإقبال الذي يلقاه من طرف الجزائريين والمشاركة الواسعة لدور النشر.

إ.ك

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