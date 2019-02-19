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السعودية … وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز في ظروف غامضة

Fella Soltani 19 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 104 زيارة

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز، دون الإشارة إلى أسباب وفاة الأمير البالغ من العمر 63 عاما.

ونعى الأمير عدد كبير من أبناء الأسرة الحاكمة وبناتها.

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