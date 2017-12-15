السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين

أصدرت السلطات السعودية قرارا يقضي بمنع الحجاج والمعتمرين من التصوير داخل الحرمين في مكة والمدينة، محذرة من مخالفة القرار.

وتأتي التعليمات الجديدة تحت عنوان “تعظيما لشعائر الله”، احتراما لمشاعر الحجاج والمعتمرين والزوار، مع إلزام أصحاب حملات الحج والعمرة بتوعية الحجيج والمعتمرين بهذه التعليمات. وتساهلت الشرطة الدينية في الحرمين، خلال السنوات الأخيرة، مع الحجاج، فانتشرت الصور والبث المباشر من داخل ساحات الحرم. من جهتها، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على ضرورة تجاوب قاصدي الحرمين مع قرار المنع، الذي يشمل الكاميرات العادية أو التلفزيونية أو الفيديو، “لما فيها من ابتذال ولهو أثناء أداء العبادة”، مشددة على أن “مخالفة التعليمات ستؤدي إلى مصادرة المادة المصورة وآلة التصوير إن لزم الأمر”، وذلك في بيان تداوله رواد موقع “تويتر”. ويأتي هذا القرار على خلفية قيام مدون إسرائيلي، يدعى “بن تزيون”، بنشر صور له من داخل الحرم النبوي في المدينة المنورة، ما أثار موجة استهجان واستغراب على منصات التواصل الاجتماعي، وأطلق نشطاء وسم#صهيوني_بالحرم_النبوي.

المصدر: وكالات