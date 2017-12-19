السعودية “تعترض صاروخا باليستيا” في سماء الرياض

أفادت الأنباء الواردة من السعودية بأن السلطات الدفاعية بالمملكة اعترضت في سماء العاصمة الرياض صاروخا باليستيا أطلقه مسلحون حوثيون من اليمن.

وأوردت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية أن “التحالف: اعتراض صاروخ باليستي جنوب الرياض”، وذلك في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية والمناوئ للحوثيين. وفي تغريدة أخرى، نقلت القناة عن مراسل لها قوله “لا بلاغات عن أي أضرار جراء تدمير الصاروخ الباليستي”. وقبل دقائق، أفاد موقع قناة “المسيرة” التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية بأن مسلحين أطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه قصر اليمامة في الرياض.

وتحدث شهود في الرياض عن سماع دوي انفجار ونشروا تسجيلات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسحابة من الدخان الأسود في السماء. وفي الشهر الماضي، كاد صاروخ مماثل أن يضرب مطار الرياض. وحينذاك، وجهت السعودية والولايات المتحدة اتهاما لإيران بإمداد الحوثيين بالصاروخ.

وتنفي إيران تسليح الحوثيين الذين يخوضون حربا ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015.