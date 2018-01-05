السعودية تعترض صاروخاً فوق نجران أطلق من اليمن

اعترض الدفاع الجوي السعودي الجمعة فوق نجران صاروخاً باليستيا أطلق من اليمن، حسبما نشرت صحيفة “عكاظ” نقلا عن قوات الدفاع الجوي للمملكة.

وأعلنت وكالة أنباء “سبأ” عن تجربة ناجحة لصاروخ باليستي أطلق على هدف عسكري سعودي، ونقلت عن مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أجرت تجربة ناجحة لصاروخ باليستي قصير المدى على هدف عسكري في السعودية. وأكد المصدر أن الصاروخ استهدف معسكر قوة الواجب للجيش السعودي بنجران. وقبل ذلك نشرت الوكالة أن صاروخ “زلزال 2” أصاب تجمعات للجنود السعوديين في جيزان، ونقلت عن مصدر عسكري أن الصاروخ أصاب فجر اليوم تجمعات الجنود السعوديين في جنوب الموسم بجيزان.

المصدر: وكالات