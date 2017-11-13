اعتبر الباحث المصري المختص في العلاقات الدولية محمد حامد أن استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من العاصمة السعودية الرياض كانت “خطأ استراتيجيا” بالنسبة لتيار المستقبل اللبناني أمام خصومه في الداخل، في حين قدّر محمد حامد أن السعودية مستعدة لضرب حزب الله الذي أعاد تنظيم صفوفه بعد ما جرى له في سوريا.

– ما هي قراءتكم للأزمة السعودية اللبنانية بعد أسبوع من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من العاصمة الرياض وتوجيهه نقدا لاذعا لإيران وحزب الله؟

الإستقالة من الرياض كانت خطأ استراتيجيا لقوى 14 من آذار وفتحت عليهم أبواب جهنم من القوى السياسية الأخرى وإذا كان حتما تقديم الاستقالة من الرياض كان عليه أن يعود مرة أخرى إلي بيروت.

– ما هي علاقة استقالة الحريري من الرياض و” الحرب على الفساد التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان ضد بعض الأمراء من العائلة الحاكمة في المملكة؟

لا أجد علاقة مباشرة بالإقالات الأخيرة في السعودية واستقالة الحريري ولكن لها علاقة برغبة السعودية في تقليم أظافر إيران في المنطقة وفتح جبهة مواجهة جديدة في لبنان.

– ماذا تدل استقالة سعد الحريري من منصبه انطلاقا من المملكة السعودية في وقت أن الرئيس اللبناني ميشال عون انتقد هذه الإستقالة ودعا إلى عودة الحريري إلى لبنان؟

تمسك الرئيس عون برفض الاستقالة عمّق الأزمة أكثر وإصراره على عودة الحريري إلى لبنان لقبول الاستقالة يدخل لبنان في الفراغ السياسي والشلل المؤسساتي وتسيير الأعمال من جديد تباطؤ الاقتصاد اللبناني.

– أكدت ” الواشنطن بوست ” الأمريكية أن استقالة الحريري ما هي إلا مقدمة لحملة عسكرية ضد حزب الله، هل من الممكن حدوث انزلاق نحو الحرب بالنظر إلى المعطيات المتوفرة ؟

إذا كان هناك ضربة لبنان ستكون ضربة سعودية عقابية لحزب الله على خلفية الصاروخ البالستي الذي ضرب الرياض قبل أسبوع وأكبر دليل على أن حزب الله في حالة ” حرب ” مع السعودية ولكن السعودية لم ترد إلى الآن بمواجهة حقيقية وتصريحات حسن نصر الله عن استعداد الحزب للحرب تدل أنه استعاد قوته مرة أخرى بعد أن أنهك في سوريا واليمن العراق.

– قال دان شابيرو وهو السفير الأمريكي السابق في إسرائيل “يتوجب على إسرائيل ألا تنقاد تحت ضغط السعوديين لمواجهة سابقة لأوانها بشكل كبير”، هل برأيكم أن تل أبيب مستعدة حاليا لخوض حرب ضد حزب الله؟

أما في شأن استعداد إسرائيل للحرب أو عدم استعدادها فالمحللون الإسرائيليون يتحدثون عن تطور قدرات حزب الله بشكل يهدد إسرائيل نظرا الخبرة القتالية التي اكتسبها في سوريا ولديه 150 الف صاروخ، وإسرائيل هزمت في عامي 2000. 2006 على يد الحزب. الوزير نهاد المشنوق رد قضية تصعيد بهاء الحريري رد حاسم وهو لابد من اجراء انتخابات ديمقراطية 14 آذار والأمر سيسير بشيء ديمقراطي.

– دعت مصر إلى حل سياسي للأزمة بين السعودية ولبنان، هل يمكن للقاهرة أن تلعب دورا لحل الأزمة بما أنها تصنف من أبرز حلفاء السعودية في المنطقة ؟

الرئيس السيسي كلف وزير الخارجية سامح شكري بزيارة 6 دول عربية لتخفيض التوتر في المنطقة ولعدم قيام حرب ضد لبنان و فرض حصار اقتصادي عليها عقابا على ممارسات حزب الله. فمصر رافضة لتوجيه ضربة لإيران آو حزب الله كما صرح الرئيس السيسي وأعتقد أن هذا موقف الجزائر أيضا التي تتبع سياسة خارجية مستقلة وتنئ بنفسها عن أزمات الإقليم.

إسلام كعبش