السراج يلتقي قائد القيادة العسكرية الامريكية في “افريكوم”

التقى فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، الجنرال توماس والدهاوسر قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا- أفريكوم- على هامش مؤتمر ميونخ للأمن .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم الاحد أن اللقاء” تناول عددا من الملفات في اطار التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا، حيث تم بحث إمكانية زيادة وتوسيع نطاق التنسيق الأمني والعسكري مع الأجهزة العسكرية والأمنية الليبية وألا يقتصر التعاون الاستراتيجي على مكافحة الاٍرهاب بل يشمل دعم وبناء القدرات والتدريب، وفي هذا الصدد طالب السراج بإعداد برنامج تدريبي ميداني لوحدات عسكرية خاصة بالاستعانة بمدربين من / أفريكوم/”.

كما أكد الطرفان” استمرار التنسيق المشترك لضرب بؤر الإرهاب بين الولايات المتحدة بأجهزتها المختلفة، وحكومة الوفاق الوطني، ومطاردة فلوله أينما وجدت، مشيدين بنجاعة هذا التعاون منذ أن بدأت عمليات تحرير”سرت/”.