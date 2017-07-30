أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، يوم امس السبت بالجزائر العاصمة، أن زيارته إلى الجزائر تهدف إلى “مناقشة التطورات الأخيرة في الشأن الليبي”.

وفي تصريح للصحافة عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين، أكد المسؤول الليبي أن زيارته إلى الجزائر “تندرج في إطار اللقاءات التشاورية المستمرة والتنسيق مع القيادة الجزائرية حول الشأن الليبي والأوضاع في ليبيا”، مؤكدا أنها مناسبة لمناقشة “التطورات الأخيرة”.

وأضاف أن المشاورات مع المسؤولين الجزائريين تهدف إلى “العمل على استقرار وأمن ليبيا واستقرار وأمن الجزائر اللذين هما امتداد لبعضهما”.

وكان في استقبال السراج لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، عبد المجيد تبون، ووزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل.

وتندرج هذه الزيارة في اطار المشاورات الدائمة والمنتظمة بين البلدين، وستسمح بالوقوف على الجهود الأخيرة المبذولة لتسريع تطبيق مسار تسوية الأزمة التي مست هذا البلد.

وستكون فرصة للتأكيد على موقف الجزائر الداعم لديناميكية السلام التي بادرت بها منظمة الأمم المتحدة في هذا البلد والتي تعتمد على الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية في اطار احترام سيادته وبعيدا عن اي تدخل في شؤونه الداخلية.

تبون يتحادث مع رئيس حكومة الوفاق الليبية

تحادث الوزير الأول، عبد المجيد تبون، يوم السبت بالجزائر العاصمة، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية ،فايز السراج.

وقد حضر اللقاء، الذي جرى بقصر الحكومة، وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل.

نسرين.م