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السترات الصفراء تعتصم للأسبوع السادس بفرنسا

Djalila Rezzaki 22 ديسمبر 2018 Non classé, الحدث, العالم اضف تعليق 64 زيارة

لقي شخص مصرعه في مدينة بيربينيا جنوبي فرنسا، وهذا في حادث سيارة بمظاهرات “السترات الصفراء”، التي عادت للخروج إلى الشارع للسبت السادس على التوالي

بعد أن أعلن اليوم السبت، أكثر من 1400 شخص على مواقع التواصل الإجتماعي، عزمهم المشاركة في الحراك الإحتجاجي

كما ذكرت السلطات الفرنسية عن إستعدادها لمواجهة موجة إحتجاج جديدة بـ4100 عنصر أمني

وإحتل محتجو “السترات الصفراء” أكشاك دفع رسوم العبور على الطرق السريعة وأحرقوا بعضها

مما تسبب في فوضى بقطاع النقل الفرنسي في أنحاء البلاد، قبل أيام من عطلات عيد الميلاد

رزاقي.جميلة

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عن Djalila Rezzaki

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