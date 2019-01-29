السبسي:تونس ستدعم أي قرار للجامعة العربية بشأن مسألة عودة سوريا إلى الصف العربي

أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن تونس ستدعم أي قرار عربي تتخذه الجامعة العربية بشأن مسألة عودة سوريا إلى الصف العربي.

وقال السبسي في حوار نشرته صحيفة المغرب التونسية، “اليوم سوريا هي الشغل الشاغل في القمة القادمة، وقمة تونس تجمع الصفوف وستتم في أحسن الظروف، نحن لا نملك مواقف سلبية ضد سوريا أو أي كان. نحن مع الإجماع العربي، والقرار الذي ستعتمده الجامعة العربية سنعتمده.”

وأوضح السبسي أن “قمة تونس هي قمة الكل، وسنرى إن كان الكل سيشمل سوريا، وتونس لا تريد أن تكون طرفا في الحساسيات الموجودة اليوم في الخليج، ونحن لا نتدخل فيها ووجهنا الدعوة لنستضيف الجميع”.

وذكر السبسي أن “الأزمة الخليجية أثرت في العالم العربي وتوازناته، لهذا نحن لا نريد أن نأخذ موقف يعارض أو يساند طرفا على حساب الآخر، ونؤمن أن مصلحتنا في أن تعود العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعد أهم إنجاز في المنطقة وكنا نفخر به، لكن الأزمة الأخيرة جعلته في حالة تململ. يجب أن تعود العلاقات ويعود دور مجلس التعاون الخليجي ويساهم في جمع الصف العربي. وسنعمل في القمة على ذلك.”