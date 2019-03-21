دعا شيوخ الزوايا في الجزائر، الشعب الجزائري وأركان الدولة بالدخول في حوار بناء يعمل على إخراج الجزائر من الدوامة التي تعيشها، مع الالتفاف حول مبادئ أول نوفمبر للالتزام بعهد الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حرية البلد.

وطالب شيوخ الزوايا في بيان لهم للإنتقال إلى نظام سياسي جديد وفق منظور مؤسساتي بعيدا عن الفوضى، من أجل تجنيب الجزائر مخاطر الفوضى.

ورفض المشايخ أي تدخل أجنبي أو أي إملاءات خارجية، لكونها تمس السيادة الوطنية، مؤكدين بأنه يجب الحفاظ على وحدة المجتمع وانسجام نسيجه في إطار الثوابت الوطنية.

وأشادت الزوايا، بالمواقف الثابتة للجيش الوطني الشعبي “الذي ما فتئ يذوذ عن الحمى، ويحفظ للجزائر السلامة لترابها ووحدتها.

فلة-س