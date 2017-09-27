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الريال يفك عقدته أمام دورتموند في إيدونا بارك

yassin bouras 27 سبتمبر 2017 الحدث, رياضة دولية اضف تعليق 10 زيارة

تمكن ريال مدريد من فك عقدته على ملعب مضيفه بوروسيا دورتموند وحقق فوزا مستحقا 3-1، الثلاثاء، في المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أحرز ثلاثية النادي الملكي كل من الويلزي غاريث بايل في (د.18) والبرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية في (د.49 و79)،، فيما سجل الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ الهدف الوحيد لدورتموند في (د.54). وفي المجموعة ذاتها، حقق توتنهام الإنجليزي فوزه الثاني في المسابقة وتجاوز أبويل القبرصي 3-0، بفضل مهاجمه هاري كاين الذي سجل “هاتريك” في (د. 39 و62 و67).

وبهذه النتائج، يتقاسم ريال مدريد وتوتنهام صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما في حين بقي دورتموند وأبويل برصيد خال بعد تلقيهما الهزيمة الثانية على التوالي.

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