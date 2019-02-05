“الرهان الحضاري في تدريس الترجمة” محور ملتقى وطني مارس المقبل بوهران

يرتقب أن تنظم جامعة وهران، فعاليات الملتقى الوطني: الرهان الحضاري في تدريس الترجمة بالجامعات الجزائرية -الواقع و المأمول-، يومي 03، 04 مارس المقبل..

وحسب ديباجة الحدث، فإن التفكير في الترجمة وفي تدريسها هو تفكير في نسق معرفي وفكري تحكمت فيه أهداف و رهانات نبعت من صلب المشروع الفكري والحضاري الذي يمتد لما هو مجتمعي وحضاري وإيديولوجي .و تدريس الترجمة بالجامعات الجزائرية من القضايا الموضوعة نصب الاهتمامات الراهنة لتفعيل مكانة الجزائر بين ركب الدول المتطورة، بوصفه حاملا للثقافة الإنسانية، وعاملا من عوامل التواصل الحضاري بين الأمم. فبفضل الترجمة تطورت الشعوب وارتقت لتتبوأ مكانة في جل المجالات، العلمية والحضارية والسياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات . ولعل التاريخ يقدم لنا نماذج أولى أن يحتذى بها؛ حيث كانت الترجمة ركنا أساسيا من سياسة الدول، ودعامة من دعامات عصورها الذهبية. ونظرا لهذا الدور استطاعت الترجمة أن تفتك مكانتها بين العلوم الأخرى لتعتلي عرش الجامعات في العالم بأسره، والجزائر من بين هذه الدول التي لم تدخر جهدا من أجل النهوض بالحركة الترجمية وتخصيص أقسام ومعاهد لها في مختلف جامعات القطر.

وتنخرط الترجمة في تحقيق رهانات متعددة بوصفها محرضا ثقافيا وعاملا في تنمية جسور التواصل والتفاعل بين الأمم و الشعوب و الرهانات الجديدة التي يعرفها المجتمع الجزائري، في شتى القطاعات الحيوية تدفع بالترجمة إلى ، مواجهة تحديات كبرى من أجل تفعيل اقتصاد السوق وتحريك التبادلات الثقافية، والتعاملات الدولية عبر القارات، لذا بات ضروريا الإعداد الجيّد لمترجمين أكفاء مؤهلين للعمل في مختلف هذه القطاعات وفي المؤسسات الثقافية والإنتاجية والصناعية والإدارية والاجتماعية والمنظمات الدولية وغيرها من القطاعات الفاعلة، ومن ثمّ دعت الحاجة إلى مدّ جسور التواصل بين المؤسسة الأكاديمية وسوق العمل، بين معاهد الترجمة، والمدارس العليا الخاصة بتكوين المترجمين.

وتتوزع محاور الملتقى لتشمل، تعليمية الترجمة بالجامعة الجزائرية-قراءة في برامج التدريس بمعاهد الترجمة، رسم صورة واضحة عن سوق الترجمة ومستوياته، استكشاف مجالات العمل وفرصه في سوق الترجمة، التشخيص الموضوعي لعلاقة الجامعة الجزائرية بسوق العمل، اقتراح آليات عملية تربط التخصصات باحتياجات السوق، آليات النجاح للدخول إلى سوق صناعة الترجمة.

صبرينة ك