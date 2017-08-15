أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي-شريف أن المواطنين الجزائريين اللذين كانا معتقلين في العراق منذ عدة سنوات بتهمة “خرق الحدود”، و اللذين أطلقت السلطات العراقية سراحهما يوم الأحد يرتقب وصولهما إلى الجزائر خلال هذا الأسبوع.

وأوضح بن علي-شريف ان الرعيتين الجزائريتين ستعودان إلى الجزائر “بعد قيام مصالح سفارة الجزائر ببغداد بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالسفر” مضيفا أن “ملف السجناء المعتقلين في العراق بتهمة خرق الحدود يكون قد أغلق نهائيا”.

كما أشار إلى أن إطلاق سراح السجينين “تم على إثر الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى العراق وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، حيث تطرق إلى قضيتهما مع أعلى السلطات العراقية مبرزا حساسية هذا الملف و أمال عائلاتهما و أقاربهما و كذا الرأي العام الوطني الذي يتابع عن كثب تطورات هذه المسالة”.

وخلص بن علي-شريف في الأخير إلى التأكيد “بأننا نغتنم هذه المناسبة لنقدم شكرنا للسلطات العراقية لمساعدتها و تعاونها في تسوية هذه المسالة”.

نسرين.م