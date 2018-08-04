دعت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة جديدة من أجل الإستقرار و البناء و مواصلة مسيرة التنمية و البناء،وأكدت في بيانها الختامي لفعاليات الجامعة الصيفية أن الجزائر بحاجة لبقاء الرئيس في هذه المرحلة الحساسة.

إختتمت أمس الأول فعاليات الجامعة الصيفية الثالثة و العشرين للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين و التي إمتدت أسبوعا كاملا منذ الخامس و العشرين من شهر جويلية و التي كان شعارها ” معا للعيش في سلام”. و عرفت إحتفائية إختتام الجامعة الصيفية التي جرت في ولاية بومرداس بمشاركة 700 طالب جامعي ممثلين لـ 43 وفد من 48 ولاية حضور سفير فلسطين الدكتور لؤي عيسى و الذي تجاوب معه الحاضرين بأهازيج الدعم للقضية الفلسطينية و الذي كان مرفوقا بأمين فرع الجزائر لرابطة طلبة فلسطين،و كذلك عرف الإختتام حضور مستشار سفير الصحراء الغربية هذا وتم التطرق خلال قراءة البيان الختامي للتوصيات التي خلصت إليها الرابطة مذكرة بضرورة نبذ كل أنواع التطرف و الجهوية و ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية،و تثمين دعوة رئيس الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين سيد أحمد رضوان بإسم مؤسسات المنظمة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة جديدة من أجل الإستقرار و البناء و مواصلة مسيرة التنمية و البناء،و توسيع فتح تخصصات جديدة في المؤسسات الجديدة في التخصصات التي يرغبها الطالب، و ذلك للاستجابة للكثير من رغبات الطلبة،والمطالبة بالدعم المباشر للطالب في الإطعام، و ذلك كمرحلة أولى لمباشرة إصلاح قطاع الخدمات الجامعية.

رزاقي.جميلة