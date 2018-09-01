تلعب أمسية اليوم مبارايات الجولة الرابعة من البطولة المحترفة الأولى، حيث سيستمتع الجمهور الرياضي بلقاءات قوية خاصة تلك التي ستتنقل فيها شبيبة القبائل إلى باتنة لمواجهة جمعية عين مليلة المتصدر الحالي للبطولة، وهي المباراة التي ستسعى خلالها “لاصام” لحصد النقاط والإبتعاد عن الملاحق إتحاد العاصمة الذي سيتنقل بدوره إلى الجنوب من أجل مواجهة شبيبة الساورة سعيا منه لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.

في مواجهة أخرى واعدة سيلتقي وفاق سطيف مع مولودية الجزائر في مباراة على ميدان 5 جويلية للمرة الثنية في ظرف أيام قليلة. وهذه المرة يتنافس الفريقان في إطار البطولة بعد التي كانت قبل أيام في المنافسة الإفريقية، وسيسعى العميد أمسية اليوم للثأر رياضيا من الوفاق وتصحيح المسار ونسيان نكسة الإقصاء في رابطة أبطال إفريقيا.

من جهته سيلعب الوفاق المباراة من أجل تأكيد عودته للمنافسة على كل الألقاب هذا الموسم، وهو المنتشي بالتأهل إلى الدور ربع النهائي للرابطة الإفريقية. وسيكون نصر حسين داي على موعد مع تنقل صعب لمواجهة “الكابا”، حيث يريد أشبال دزيري العودة بنتيجة إيجابية، بينما سيلاقي أولمبي المدية نادي بارادو في ملعب عمر حمادي ببولوغين، ويواجه شباب بلوزداد دفاع تاجنانت في مباراة الجريحين، بعد الإنطلاقة السيئة للفريقين.

وسيواجه شباب قسنطينة، “الموب”، في قمة كروية أخرى على ميدان الوحدة المغاربية ببجاية، وآخر المباريات داربي الغرب بين مولودية وهران ومستضيفها اتحاد بلعباس، الذي سيسعى فيه المدرب بادو الزاكي مع تشكيلته لفرض الضغط ومحاولة العودة بالنقاط الثلاث إلى بيت “الحمراوة”.

سوداني ياسين