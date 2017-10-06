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الرئيس بوتفلیقة مرشح لنیل نوبل للسلام هذه السنة

eldjazair 3 أكتوبر 2017 الحدث تعليق واحد 86 زيارة

رُشح بصفة رسمیة رئیس الجمھورية عبد العزيز بوتفلیقة لجائزة نوبل للسلام للعام 2017 ، وذلك بعد أن استوفى ملف أصحاب مبادرة الترشیح ، كل قواعد وشروط التنافس على الجائزة الدولیة.
وأفادت جهات أن إيداع ملف الترشیح لدى لجنة نوبل النرويجیة، تم من طرف الجھة المرشحة في آجاله المحددة، أي قبل نھاية شھر جانفي الماضي، وحسب أصحاب المبادرة، فإن اقتراح ترشیح الرئیس بوتفلیقة لجائزة نوبل للسلام للسنة الجارية، حمل توقیعات عدة شخصیات سیاسیة عالمیة ، من بینھم رؤساء حكومات، وبرلمانیون وأكاديمیون وباحثون، وممثلو تنظیمات وناشطون في مجال حقوق الإنسان.
وسیتم الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام للعام 2017 يوم 6 أكتوبر الجاري ، وتم ترشیح 318 مشاركا للفوز بالجائزة من بینھم 215 من الأفراد و 103 من المنظمات .
رزاقي جميلة

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تعليق واحد

  1. mehdi mountather
    4 أكتوبر 2017 في 16 h 12 min

    Ces élections et ces partis politique a la poubelle de l’histoire si le président Bouteflika n’applique pas la charia islamique 4.10.2017 ALLAH extermine les algériens de 48 wilayas par des inondations historique séisme plus 5 les tornades les foudres tempête de sable engloutissement les accidents de la route de train crash d’avion naufrage arrêt cardiaque virus aux terroristes de poser leurs armes.

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