الرئيس بوتفلیقة مرشح لنیل نوبل للسلام هذه السنة

رُشح بصفة رسمیة رئیس الجمھورية عبد العزيز بوتفلیقة لجائزة نوبل للسلام للعام 2017 ، وذلك بعد أن استوفى ملف أصحاب مبادرة الترشیح ، كل قواعد وشروط التنافس على الجائزة الدولیة.

وأفادت جهات أن إيداع ملف الترشیح لدى لجنة نوبل النرويجیة، تم من طرف الجھة المرشحة في آجاله المحددة، أي قبل نھاية شھر جانفي الماضي، وحسب أصحاب المبادرة، فإن اقتراح ترشیح الرئیس بوتفلیقة لجائزة نوبل للسلام للسنة الجارية، حمل توقیعات عدة شخصیات سیاسیة عالمیة ، من بینھم رؤساء حكومات، وبرلمانیون وأكاديمیون وباحثون، وممثلو تنظیمات وناشطون في مجال حقوق الإنسان.

وسیتم الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام للعام 2017 يوم 6 أكتوبر الجاري ، وتم ترشیح 318 مشاركا للفوز بالجائزة من بینھم 215 من الأفراد و 103 من المنظمات .

رزاقي جميلة