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الرئيس بوتفليقة يوجه برقية تعزية لرئيس مجلس الدولة الكوبي

تحطم طائرة بهافانا: :
الرئيس بوتفليقة يوجه برقية تعزية لرئيس مجلس الدولة الكوبي

eldjazair 19 مايو 2018 الحدث اضف تعليق 93 زيارة

وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تعزية لرئيس مجلس الدولة و مجلس الوزراء لجمهورية كوبا, ميغال دياز كانال برموديز إثر حادث تحطم طائرة مباشرة بعد اقلاعها من المطار الدولي خوسي-مارتي بهافانا مخلفا عدة خسائر بشرية.
و كتب الرئيس بوتفليقة في برقيته “تلقيت ببالغ الحزن و الأسى خبر الحادث المروع لتحطم طائرة ركاب من طراز بوينغ 737-200 مباشرة بعد اقلاعها من المطار الدولي خوسي-مارتي بهافانا مخلفا عدة خسائر بشرية”.
و أضاف الرئيس بوتفليقة “في هذا الظرف العصيب لا يسعني سوى أن أعبر لكم باسم الجزائر حكومة و شعبا و أصالة عن نفسي عن تعازي الخالصة لكم و لحكومتكم و للشعب الكوبي الصديق وكذا بأصدق مشاعر المواساة و التعاطف مع عائلات الضحايا”.
و أكد الرئيس بوتفليقة “أمام هذه المحنة التي ألمت بالشعب الكوبي الصديق أؤكد لكم السيد الرئيس تضامن و دعم الجزائر التام”.
و خلص الرئيس بوتفليقة إلى القول “إذ أجدد لكم أصدق التعازي اثر هذه الفاجعة الأليمة تقبلوا مني السيد الرئيس و صديقي العزيز أسمى عبارات التقدير”.

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