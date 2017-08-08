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الرئيس بوتفليقة يهنيء نظيره الإيفواري بمناسبة العيد الوطني لبلاده

eldjazair 7 أغسطس 2017 الحدث اضف تعليق 27 زيارة

بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, برقية تهنئة الى نظيره الإيفواري, الحسن درامان واتارا, بمناسبة العيد الوطني لبلاده, أكد له فيها عزمه على العمل معه على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين وكذا تمتين التشاور حول المسائل الإقليمية والدولية.
وجاء في برقية رئيس الجمهورية قوله: “إن احتفال جمهورية كوت ديفوار بعيدها الوطني سانحة طيبة أغتنمها لأتوجه إليكم, باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي, بتهانينا الخالصة مقرونة بتمنياتي لكم بموفور الصحة والرفاه وبالرقي والازدهار للشعب الإيفواري الشقيق”.
وأضاف الرئيس بوتفليقة قائلا: “والمناسبة السعيدة هذه سانحة لأؤكد لكم استعدادي للعمل معكم على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا وتمتين تشاورنا حول ما هو محل اهتمامنا المشترك من المسائل الإقليمية والدولية”.

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