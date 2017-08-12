بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, برقية تهنئة الى نظيره التشادي ادريس ديبي إتنو, بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني, أعرب له فيها عن ارتياحه لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين

وقال الرئيس بوتفليقة في برقيته: “إن احتفال جمهورية تشاد بعيدها الوطني مناسبة طيبة أغتنمها لأتوجه إليكم, باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي, بتهانينا الحارة مشفوعة بخالص تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة وبالرقي والازدهار للشعب التشادي الشقيق”.

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: “هذا, وأغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعبر لكم عن ارتياحي لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا واؤكد لكم استعدادي لبذل ما وسعني بذله في سبيل خدمة مصلحة شعبينا الشقيقين”.

كما استرسل الرئيس بوتفليقة قائلا “كما أجدد لكم التزامي بمواصلة جهودنا المشتركة من أجل ترقية مصالح إفريقيا عامة ومنطقتنا خاصة, على مختلف أصعدة التنمية والاندماج وكذا السلم والامن والاستقرار”.

ق.و