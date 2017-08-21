بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة إلى الملك المغربي محمد السادس بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى المزدوجة لعيد ثورة الملك والشعب المجيدة وعيد الشباب، أكد له فيها حرصه البالغ على مواصلة العمل معه لتقوية وتوطيد أواصر الصداقة والإحترام المتبادل بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين .

وقال رئيس الجمهورية :” يسرني ايما سرور والمملكة المغربية تحتفل بالذكرى المزدوجة لعيد ثورة الملك والشعب المجيدة وعيد الشباب أن أعرب لجلالتكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي عن أحر التهاني و أصدق التمنيات داعيا المولى تعالى ان يمن عليكم وعلى الأسرة الملكية الشريفة بدوام الصحة والسعادة وأن يوفق الشعب المغربي الشقيق في سعيه إلى الرقي والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة”.

وأضاف قائلا :” في هذه الذكرى الغالية التي هي علامة متميزة في نضال الشعب المغربي ضد الاستعمار نستحضر بكل إجلال واعتزاز تضحيات أولئك الأبرار الذين سجلوا بدمائهم الزكية وجهادهم البطولي أروع الملاحم والمآثر وإنها لمناسبة تنهل منها الأجيال الصاعدة لشعوبنا المغاربية معاني الكفاح المشترك والتضامن في سبيل الحرية والكرامة وتهتدي بها في مسيرة التنمية والبناء”.

وأردف يقول:”لا يفوتني أن اغتنم هذه السانحة لأؤكد لكم عزمي الراسخ وحرصي البالغ على مواصلة العمل معكم لتقوية وتوطيد أواصر الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل التي تجمع بلدينا بما يخدم مصالحهما المشتركة ويلبي طموحات شعبينا الشقيقين في النماء والرفاه في كنف الأمن والطمأنينة “.

نسرين. م