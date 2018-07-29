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الرئيس بوتفليقة يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة الاحتفال بعيد العرش

eldjazair 29 يوليو 2018 الحدث اضف تعليق 16 زيارة

بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة, برقية تهنئة الى العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة الاحتفال بعيد العرش، جدد له فيها حرصه على “مواصلة العمل لتعزيز علاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار بين البلدين”.
وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة قوله:” يسرني أيما سرور, والمملكة المغربية تحتفل بعيد العرش، أن أعرب لكم, باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، عن خالص التهاني مشفوعة بأطيب التمنيات, راجيا من المولى جل وعلا أن يمتعكم وكل الاسرة الملكية الشريفة بموفور الصحة والهناء والسعادة وأن يحقق للشعب المغربي الشقيق اطراد الرقي والازدهار والاستقرار تحت قيادتكم الحكيمة”.
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: “ولا يفوتني أن أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأجدد لكم حرصي الأكيد على مواصلة العمل معكم من أجل تعزيز علاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع بلدينا وتنميتها في شتى المجالات بما يلبي طموحات شعبينا الشقيقين إلى المزيد من الرفعة والمنعة والنماء

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