أدان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في برقية للوزيرة الاولى للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية تيريزا ماي بشدة الاعتداء الارهابي الذي وقع بمدينة مانشستر و أودى بحياة أكثر من عشرين شخصا و خلف عشرات الجرحى.

وجاء في برقية رئيس الجمهورية “تلقيت بعميق الاستنكار نبأ الاعتداء الفظيع الذي أودي بحياة أكثر من عشرين شخصا وخلف عشرات الجرحى بمدينة مانشستر”.

واضاف الرئيس بوتفليقة “ان الجزائر لتندد شديد التنديد بهذه الجريمة الارهابية وتعرب عن تضامنها مع بلدكم الصديق المصاب بهذا الرزء الفادح”.

وخلص الى القول “فباسم الجزائر شعبا وحكومة و أصالة عن نفسي اتقدم اليك بصادق التعازي وبتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين”.

الجزائر تدعو إلى عمل صارم ضد الارهاب

أعربت الجزائر يوم امس الثلاثاء عن تضامنها الكلي مع بريطانيا اثر الاعتداء الإرهابي لمانشيستر الذي خلف 22 قتيلا و حوالي خمسين جريحا، مشيرة إلى ضرورة عمل تضامني و صارم لمواجهة الإرهاب بطريقة متناسقة و فعالة.

و في تصريح له اكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف ان “بريطانيا عاشت مساء الاثنين اعتداء دمويا ارتكب بكل همجية و عنف من طرف إرهابي تسبب في مقتل أبرياء و أننا نندد بشدة بهذا الاعتداء الارهابي الشنيع و نعرب عن تضامننا الكلي مع الشعب و الحكومة البريطانيين وكذا مع عائلات الضحايا”.

و أضاف قائلا أن “الارهاب من خلال نشر الخوف، يسعى إلى بث الرعب و التهديد الدائم على امن و استقرار العديد من البلدان و المجتمعات، و من خلال تجسيده للاعتداءات الشنيعة يظهر نقائص فيما يخص تنسيق الجهود و التعاون على المستوى الإقليمي و الدولي”.

و أخيرا قال ذات المسؤول ان “اعتداء مانشستر يستوقف من جديد المجموعة الدولية لضرورة تنسيق الأعمال لمواجهة الإرهاب بطريقة منسقة و صارمة في كامل أرجاء العالم”.

لا يوجد أي جزائري ضمن الضحايا

لا يوجد اي جزائري ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي خلف 22 قتيلا و 59 جريحا ليلة الاثنين إلى الثلاثاء بمدينة مانشستر حسبما علم لدى قنصلية الجزائر بلندن.

و تعد مانشستر ثاني مدينة من حيث عدد أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالمملكة المتحدة بعد لندن. كما أشارت القنصلية إلى أنها تتابع “عن كثب” الوضع و أنها على اتصال دائم مع أفراد الجالية الوطنية لترصد الأخبار.

للإشارة قام انتحاري بتفجير نفسه خلال حفل للمغنية الأمريكية اريانا غراندي بمانشستر عندما كان الجمهور يهم بالخروج من القاعة و يأتي هذا الاعتداء بعد شهرين من اعتداء لندن الذي خلف 5 قتلى أمام برلمان واستمنستر.

نسرين.م