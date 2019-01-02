الرئيس بوتفليقة يعين الخبير مبتول لقيادة الوفد في لقاء 5+5 لمنطقة “مينا”

عين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول لقيادة الوفد الجزائري في اللقاء الدولي 5+5 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، المرتقب انعقاده في شهر جوان 2019 بمرسيليا (فرنسا)، حسبما أورده بيان موقع من الخبير.

وأوضح مبتول في ذات البيان، أن الوفد الجزائري المشارك في هذا الاجتماع الذي يعد “تجمعا لتركيبة المجتمع المدني بكل تنوعه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”، سيتكفل بأهم ملف وهو “الطاقة” الذي يشمل جوانب تخص الطاقات التقليدية، الطاقة غير التقليدية، الطاقات المتجددة، الفعالية الطاقوية، وبصورة عامة اقتراح نموذج جديد للاستهلاك الطاقوي للفترة الممتدة بين 2020 إلى2030.