أجرى رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس، حركة جزئية في سلك القضاء، تم بموجبها تعيين 11 رئيس مجلس قضائي و 14 نائبا عاما و 11 رئيس محكمة إدارية و سبعة محافظي دولة، حسب ما أفاد به بيان لبيان رئاسة الجمهورية، فيما يلي نصه الكامل.

“طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور و المادة 49 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق ل 6 سبتمبر 2004 , المتضمن القانون الأساسي للقضاء, قام فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة, رئيس الجمهورية, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, هذا اليوم,بحركة جزئية في سلك القضاء, تمت بموجبها التعيينات التالية, المتعلقة بالسيدات و السادة :

أولا/ بالنسبة لرؤساء المجالس القضائية:

01/ معروف طيب, رئيس غرفة ونائب رئيس مجلس قضاء معسكر, يعين رئيسا لمجلس قضاء أدرار.

02/ منصوري فتحي, نائب رئيس مجلس قضاء ورقلة, يعين رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي.

03/ صابر نصر الدين, مستشار بالمحكمة العليا, يعين رئيسا لمجلس قضاء باتنة.

04/ حدود محمد, رئيس مجلس قضاء سطيف, يعين رئيسا لمجلس قضاء تيزي وزو.

05/ داود زبيدة, رئيسة غرفة بمجلس قضاء البويرة, تعين رئيسا لمجلس قضاء سطيف.

06/ صحراوي عز الدين, رئيس مجلس قضاء بومردارس, يعين رئيسا لمجلس قضاء مستغانم

07/ عزيون محمود, نائب رئيس مجلس قضاء باتنة, يعين رئيسا لمجلس قضاء المسيلة.

08/ عبدلي محمد, نائب عام لدى مجلس قضاء قسنطينة, يعين رئيسا لمجلس قضاء بومرداس.

09/ رحماني بن ابراهيم, رئيس غرفة بمجلس قضاء سكيكدة, يعين رئيسا لمجلس قضاء ميلة.

10/ فهيم محمد رئيس غرفة ونائب رئيس مجلس قضاء أدرار, يعين رئيسا لمجلس قضاء غرداية.

11/ برياح خيرة, محافظ الدولة لدى المحكمة الإدراية بمستغانم, تعين رئيسا لمجلس قضاء غليزان.

ثانيا/ بالنسبة للنواب العامين :

1/ جوادي عبد الناصر, نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء تلمسان, يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء الأغواط.

2/ لكحل فضيل, نائب عام لدى مجلس قضاء خنشلة, يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء باتنة.

3/ صباحي محمد الامين, نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء تيارت, يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء بشار.

4/ بن سونة عمر, وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران, يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء تمنراست.

5/ لعناصري رشيد, نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء المدية, يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجلفة.

6/ بوجمعة لطفي, وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة, يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء جيجل.

7/ نحنوح ميلود, محامي عام لدى المحكمة العليا, يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابة.

8/ بن عبد الله محمد بن لخضر, نائب عام لدى مجلس قضاء الجلفة, يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة.

9/ قناوي عمر, نائب عام لدى مجلس قضاء الطارف يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء المسيلة.

10/ صولي سليم, وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف, يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء ورقلة.

11/ مصطفاي عبد القادر, نائب عام لدى مجلس قضاء بشار, يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء وهران.

12/ رحيم أحمد, نائب عام لدى مجلس قضاء عنابة, يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء الطارف.

13/ أولاد مريم أمال الدين, نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء قالمة, يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء خنشلة.

14/ خرابي ابراهيم, نائب عام لدى مجلس قضاء باتنة, يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيبازة.

ثالثا/ بالنسبة لرؤساء المحاكم الإدارية:

1/ بوكراع يوسف, مستشار بالمحكمة الإدارية بالأغواط, يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بأم البواقي.

2/ الطاعني محمد, رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بالجزائر, يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بالجزائر.

3/ تقية علي, مستشار بمجلس قضاء الطارف, يعين رئيسا بالمحكمة الإدارية بعنابة.

4/ خمخوم يوسف, رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بقسنطينة, يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بقسنطينة.

5/ بن حاج الطاهر مليكة, مستشارة بالمحكمة الإدارية بالشلف, تعين رئيسا للمحكمة الإدارية بمعسكر.

6/ بن كاشر نجية, رئيسة غرفة بمجلس قضاء برج بوعريريج, تعين رئيسا للمحكمة الإدارية ببرج بوعريريج.

7/ حمة الربيع, مستشار بالمحكمة الإدارية بالوادي, يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بخنشلة.

8/ محصر آسيا, رئيسة غرفة بمجلس قضاء الجزائر, تعين رئيسا بالمحكمة الإدارية بتيبازة.

9/ مولاي علي, رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بالشلف, يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بعين الدفلى.

10/ حنيفي الهاشمي عمر مليكة, رئيسة غرفة بمجلس قضاء عين تيموشنت, تعين رئيسا للمحكمة الإدارية بعين تيموشنت.

11/ حبيب أحمد, نائب رئيس مجلس قضاء مستغانم, يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بغليزان.

رابعا/ بالنسبة لمحافظي الدولة:

01/ دوة فاطمة الزهراء, محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمسيلة, تعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالجلفة.

02/ زياني عبد الله, قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء مستغانم, يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بمستغانم.

03/ شلبي منصف, رئيس غرفة بمجلس قضاء بومرداس, يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمسيلة.

04/ قادري توفيق, مستشار بالمحكمة الإدارية بجيجل يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بخنشلة.

05/ بن خرشي عمار, رئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر, يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتيبازة.

06/ بن جلول سمير, مستشار بمجلس قضاء عين تيموشنت, يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين الدفلى.

07/ عنصر مصطفى, رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس, يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين تيموشنت”.

نسرين.م