الرئيس بوتفليقة يترحم على أرواح شهداء الثورة بمقبرة العالية

ترحم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم امس الأربعاء بمربع الشهداء بمقبرة العالية (الجزائر العاصمة) على أرواح شهداء ثورة الفاتح نوفمبر 1954 بمناسبة الذكرى ال55 للاستقلال.

و بعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري التي أدت له التحية الشرفية وضع الرئيس بوتفليقة إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير المجيدة.

و قد حضر هذه المراسم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة و الوزير الأول عبد المجيد تبون و رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي و وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز و نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير المجاهدين الطيب زيتوني و الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو و كذا أعضاء من الحكومة.

نسرين.م