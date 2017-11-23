تسلم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس الثلاثاء، رسالة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قام بتسليمها له وزير العدل حافظ الاختام ، الطيب لوح، خلال استقبال الملك سلمان له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية. في حين تذكر الوكالة تفاصيل حول مضمون الرسالة.وقد حضر الاستقبال، صاحب الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.ونقل وزير العدل تحيات رئيس الجمهورية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما طلب العاهل السعودي من المبعوث الجزائري نقل تحياته إلى الرئيس بوتفليقة.ووفقاً للصفحة الرسمية للسفارة السعودية بالجزائر، فإن العلاقات بين البلدين العربيين شهدت تطوراً ملحوظاً في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، خاصة مع تسلم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم في البلاد في 27 افريل 1999، وترجم ذلك بإطلاق عدد من المشاريع التنموية المشتركة.وقام ولي العهد السعودي الراحل، الأمير عبد الله بن عبد العزيز الذي أصبح ملكاً فيما بعد، بزيارة الجزائر في 12 ديسمبر 1999، بدعوة من الرئيس بوتفليقة، وتم، حينها، وضع الأسس لتعزيز العلاقات في شتى المجالات.وقامت المملكة بتقديم العديد من المساعدات للجزائر، سواء كانت إنسانية، أو على شكل هبات، أو قروض تمويلية، من خلال «الصندوق السعودي للتنمية»، لتطوير قطاعات الري والسكن والطاقة الكهربائية في الجزائر.غير أن الجزائر اختارت الوقوف على الحياد في الأزمة بين أربع دول عربية وقطر، ولم تحذو حذو دول عربية أخرى، بمقاطعة الدوحة في حزيران الماضي، التي توجه إليها الرياض وحليفاتها تهماً تتعلق بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.للاشارة، فقد وصل ليلة أول أمس وزير العدل والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الطيب لوح الى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الداخلية السعودى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز كان فى استقبال لوح. نسرين محفو