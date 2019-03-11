قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة سابقا، إبراهيم بولحية، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتخذ عددا من الإجراءات خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المسؤول “الأفالاني” سابقا في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الرئيس بوتفليقة “لم يكن يرغب في الترشح للعهدة الخامسة، ولا حتى الرابعة، إلا أن مبدأ جبهة التحرير الوطني، يؤكد أن “رافض المسؤولية يعتبر خائنا وطالبها أيضا”، وأن المحيط السياسي والشعبي طالب الرئيس عبد العزيز في العهدة الرابعة، في حين أن العهدة الخامسة أسقطها منذ إعلانه الاستجابة للمطالب الشعبية المتعلقة بالإصلاحات وتعديل الدستور، وإجراء العديد من التغييرات الحكومية”.

وكشف أن الرئيس بوتفليقة “سيجري بعض التغييرات خلال الأيام المقبلة في تشكيلة الحكومة، وبعض المناصب، وأن شخصية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تؤكد أنه سيقوم ببعض الإصلاحات وعدم الانتظار لما بعد الانتخابات”.

وتابع المتحدث، أن الحراك الشعبي في الشارع كان منتظرا منذ مدة، وأنه يعكس تطلعات المواطن الجزائري، إلا أن الشعب أثبت للعالم مدى إلمامه ووعيه والتعبير عن مطالبه، دون المساس بالأمن القومي، أو اللجوء إلى العنف وإثارة الفوضى، وأشار إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قدم حياته وشبابه للجزائر، وحقق ما لم يحققه غيره في العديد من القضايا الوطنية، واستعاد المكانة الدولية للجزائر خلال السنوات المدنية، وشدد على أن الشعب الجزائري لن يلجأ إلى سيناريو العصيان المدني، خاصة أن الأمر سينعكس على الجميع وبخاصة على المواطنين البسطاء، وهو ما لن يقبل به الشارع الجزائري.

إسلام.ك