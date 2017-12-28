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الرئيس بتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2018

بحضور مسؤولين سامين في الدولة والحكومة:
الرئيس بتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2018

eldjazair 27 ديسمبر 2017 الحدث اضف تعليق 21 زيارة

وقع رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, أمس, على قانون المالية لسنة 2018. وقد وقع رئيس الجمهورية على نص القانون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة. ويذكر أن قانون المالية لسنة 2018 تضمن إجراءات تقشفية جديدة ناجمة عن تراجع مداخيل الجزائر من المحروقات ونفاد صندوق ضبط الإيرادات كما سيميزه هذه السنة لجوء الدولة إلى الاستدانة الداخلية من خلال طبع الأوراق النقدية لتفادي اللجوء إلى المديونية الخارجية. وسيدخل قانون المالية الجديد حيز التطبيق في ظل توتر شديد تعرفه الجبهة الاجتماعية والذي تجسد في موجة كبيرة من الاحتجاجات والإضرابات التي مست قطاعات حساسة ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن. كما يأتي ضمن سياسة جديد لضبط التجارة الخارجية من خلال وضع قائمة تتضمن 1000 منتوج ممنوع من الاستيراد لتحل محل نظام رخص الاستيراد الذي أعلن عن إلغائه.
ا.خ

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