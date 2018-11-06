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الرئيس اللبناني يريد دعم “سوناطراك” لتزويد بلاده بالكهرباء

islam kaab 6 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 76 زيارة

التقى ​الرئيس اللبناني، ميشال عون​، اليوم الثلاثاء، سفير ​لبنان​ في ​الجزائر​ ​محمد محمود​ حسن وعرض معه العلاقات اللبنانية الجزائرية إضافة إلى موضوع تزويد شركة “سوناطراك” لصالح ​مؤسسة كهرباء لبنان​.

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