الرئيس اللبناني يريد دعم “سوناطراك” لتزويد بلاده بالكهرباء islam kaab 6 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 76 زيارة شاركها Facebook Twitter Google + مقالات مشابهة خبير جزائري يؤكد “الجزائر ليست تابعة للموقف الإيطالي حول ليبيا” 6 نوفمبر 2018 تنسيقية الأئمة تحمل الوزير عيسى مسؤولية الإعتداء على رجال الدين 6 نوفمبر 2018 مجلس الإتحاد الدولي للإتصالات يجدد الثقة في الجزائر 6 نوفمبر 2018 التقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، سفير لبنان في الجزائر محمد محمود حسن وعرض معه العلاقات اللبنانية الجزائرية إضافة إلى موضوع تزويد شركة “سوناطراك” لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. إسلام.ك main_post 2018-11-06 islam kaab شاركها Facebook Twitter Google +