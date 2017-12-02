التقى الوزير الأول أحمد أويحيى على هامش القمة الإفريقية الأوروبية بأبيدجان، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وتم الحديث على مستوى وآفاق التعاون بين البلدين الجارين.

بحث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع الوزير الأول أحمد أويحيى سبل التعاون مع الجزائر بخصوص تكثيف التنسيق والتشاور في مختلف التطورات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا.

من جانبه، أعرب الوزير الأول أحمد أويحيى عن اعتزازه بمستوى تطور العلاقات الجزائرية التونسية، وتطابق وجهات نظر البلدين في مختلف القضايا الكبرى، مؤكدا استعداد الجزائر لتعزيز التعاون مع تونس والوقوف إلى جانبها لمجابهة مختلف التحديات المشتركة، والعمل سويا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لفائدة الشعبين الشقيقين. ونوه أويحيى بالجهود الكبيرة التي بذلتها تونس لتعزيز مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن ” مجالات التعاون بين البلدين كبيرة ومتنوعة، وقادرة على فتح آفاق واعدة لاقتصاد البلدين لاسيما من خلال إنجاز مشاريع مشتركة ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما “.

وأكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي حرص تونس على تطوير علاقاتها مع الجزائر في كافة الميادين، والتزامها بالعمل معها ومواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف التطورات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا. وأعرب السبسي عن ” ارتياحه للأجواء المتميزة والاستثنائية التي تسود علاقات البلدين بفضل الإرادة الصادقة للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية “، مشيدا ” بما تحقق من تعاون وثيق في مختلف المجالات؛ لاسيما التعاون الأمني والعسكري. في ذات السياق، دعا رئيس تونس إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين، والعمل الميداني المشترك لمجابهة خطر الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتهريب “.

إسلام كعبش