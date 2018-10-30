الثلاثاء , أكتوبر 30 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / الرئيس التونسي يعلق على العملية الإرهابية ويثير الجدل

الرئيس التونسي يعلق على العملية الإرهابية ويثير الجدل

islam kaab 30 أكتوبر 2018 الحدث اضف تعليق 97 زيارة

أثارت التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للتعليق على الحادثة الإرهابية التي ضربت العاصمة التونسية، الإثنين، الكثير من الجدل في وسائط التواصل الاجتماعي لدى التونسيين، عندما قال ” “كنا نعتقد أنه تم القضاء على الإرهاب، لكن نحن نأمل في ألا يقضي الإرهاب على تونس خصوصا أن المناخ السياسي سيء جدا”.

تصريح رئيس الجمهورية التونسي أثار جدلا كبيرا على صفحات المواقع الاجتماعية، حيث شددوا على أن هذا التصريح يجب ألا يصدر عن القائد الأعلى للقوات المسلحة وكان من المفروض أن يبعث برسائل طمأنة إلى الشعب التونسي، كما نقلت صحيفة “المغرب” التونسية.

في حين رد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية بخصوص العملية الإرهابية، حيث قال على هامش زيارته للمصابين في مستشفى الحبيب ثامر “متأكد أننا سنقضي على الإرهاب”، مشددا على أن الحرب على الإرهاب مسؤولية الجميع.

من جهته، ندد بدوره رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أمس بالعملية الإرهابية، وعبّر عن تضامنه مع أعوان الأمن الذين أصيبوا خلالها، داعيا إلى ضرورة التسريع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين.

الوسوم

عن islam kaab

شاهد أيضاً

الاتحاد الأوروبي يعدّ لإجراءات صارمة::
استقبال “الحراڤة” مقابل “فيزا شنغن”

كشف تقرير إعلامي للجنة الشؤون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسي “سينا” مؤرخ في 19 أكتوبر الجاري …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super