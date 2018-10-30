الرئيس التونسي يعلق على العملية الإرهابية ويثير الجدل

أثارت التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للتعليق على الحادثة الإرهابية التي ضربت العاصمة التونسية، الإثنين، الكثير من الجدل في وسائط التواصل الاجتماعي لدى التونسيين، عندما قال ” “كنا نعتقد أنه تم القضاء على الإرهاب، لكن نحن نأمل في ألا يقضي الإرهاب على تونس خصوصا أن المناخ السياسي سيء جدا”.

تصريح رئيس الجمهورية التونسي أثار جدلا كبيرا على صفحات المواقع الاجتماعية، حيث شددوا على أن هذا التصريح يجب ألا يصدر عن القائد الأعلى للقوات المسلحة وكان من المفروض أن يبعث برسائل طمأنة إلى الشعب التونسي، كما نقلت صحيفة “المغرب” التونسية.

في حين رد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية بخصوص العملية الإرهابية، حيث قال على هامش زيارته للمصابين في مستشفى الحبيب ثامر “متأكد أننا سنقضي على الإرهاب”، مشددا على أن الحرب على الإرهاب مسؤولية الجميع.

من جهته، ندد بدوره رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أمس بالعملية الإرهابية، وعبّر عن تضامنه مع أعوان الأمن الذين أصيبوا خلالها، داعيا إلى ضرورة التسريع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين.