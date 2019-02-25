علق رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي على الاحتجاجات الرافضة لعهدة رئاسية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي اندلعت الجمعة الماضية تقريبا في كامل التراب الوطني.

وقال الرئيس التونسي السبسي خلال مؤتمر صحفي بمقر منظمة الأمم المتحدة أمس، بجنيف إنه “ليس من حقه إعطاء الدروس لأي دولة”، متابعا أن الجزائر “دولة شقيقة حرة افتكت استقلالها بعد 130عاما من الاستعمار وهي بلد لحرية التعبير وفق حوكمة وخصوصية سياسة هذا البلد”، وختم قائلا ‘ليس من حقي إعطاء الدروس لأي كان ولكن بالنسبة لتونس من حقي القول انه يجب المضي قدما”، وذلك في إجابة على سؤال أحد الصحفيين.

ويعتبر موقف الرئيس التونسي القايد السبسي، وإن كان تكلم بدبلوماسية حذرة أول موقف من رئيس دولة حول الأحداث التي يعرفها الشارع الجزائري، وهو الحراك الذي فاجأ عدد كبير من المراقبين والملاحظين الدوليين.

إسلام.ك