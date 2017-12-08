الجمعة , ديسمبر 8 2017
الرئيسية / الحدث / الرئيس التونسي قايد السبسي يستدعي السفير الأمريكي بشأن قرار القدس

الرئيس التونسي قايد السبسي يستدعي السفير الأمريكي بشأن قرار القدس

yassin bouras 8 ديسمبر 2017 الحدث اضف تعليق 20 زيارة

استدعى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سفير الولايات المتحدة لدى بلاده لإعلان موقفه الرافض للقرار الأمريكي اعتبار القدس عاصمة إسرائيل الموحدة، حسبما قال مستشار في الرئاسة التونسية الجمعة.

وصرح نور الدين بن نتيشة، مستشار الرئيس التونسي، الجمعة أن تونس ترفض قرار الإدارة الأمريكية اعتبارها القدس عاصمة لإسرائيل. وأضاف المستشار لإذاعة شمس اف ام الخاصة الجمعة تونس إلى جانب القضية الفلسطينية بشكل دائم وهي تدعم السلام في المنطقة بما يحفظ حق الشعب الفلسطيني في دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس.

وأفاد بن نتيشة بأن السبسي ستكون له جلسة عمل يوم الاثنين القادم مع الرئيس الفرنسي ماكرون لبحث المسألة الليبية، ولكن أيضا لمناقشة القرار غير الشرعي للإدارة الأمريكية.

وكان الرئيس الفرنسي أعرب في وقت سابق عن رفضه القرار الأمريكي.

الوسوم

عن yassin bouras

شاهد أيضاً

قال إنه لن يتراجع عن الاعتذار:
ماكرون: “علينا فتح صفحة جديدة”

صرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس أنه على الجزائر وفرنسا فتح صفحة جديدة من العلاقات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super