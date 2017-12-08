الرئيس التونسي قايد السبسي يستدعي السفير الأمريكي بشأن قرار القدس

استدعى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سفير الولايات المتحدة لدى بلاده لإعلان موقفه الرافض للقرار الأمريكي اعتبار القدس عاصمة إسرائيل الموحدة، حسبما قال مستشار في الرئاسة التونسية الجمعة.

وصرح نور الدين بن نتيشة، مستشار الرئيس التونسي، الجمعة أن تونس ترفض قرار الإدارة الأمريكية اعتبارها القدس عاصمة لإسرائيل. وأضاف المستشار لإذاعة “شمس اف ام” الخاصة الجمعة “تونس إلى جانب القضية الفلسطينية بشكل دائم وهي تدعم السلام في المنطقة بما يحفظ حق الشعب الفلسطيني في دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس″.

وأفاد بن نتيشة بأن السبسي ستكون له جلسة عمل يوم الاثنين القادم مع الرئيس الفرنسي ماكرون لبحث المسألة الليبية، ولكن أيضا لمناقشة القرار غير الشرعي للإدارة الأمريكية.

وكان الرئيس الفرنسي أعرب في وقت سابق عن رفضه القرار الأمريكي.