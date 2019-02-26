الرئيس البوركينابي يستقبل ميهوبي: التكوين والتراث المادي واللامادي في صلب اهتمامات التعاون الثقافي بين الجزائر وبوركينافاسو

استعرض وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، خلال استقباله من طرف الرئيس البوركينابي كريستيان كابوري، التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب و المصالحة الوطنية وكذا التطورات السوسيو –اقتصادية في الجزائر خلال العشريتين الماضيتين، حسب ما جاء في بيان لوزراة الثقافة.

وأكد ميهوبي في اللقاء الذي يأتي في إطار مشاركة الجزائر كضيف خاص في الدورة ال26 من مهرجان واغادوغو الإفريقي للسينما والتلفزيون “فيسباكو”، حرص الجزائر على الاستقرار و التطور و السلم والعيش معا في المنطقة، معبرا في هذا السياق عن “تضامن الجزائر مع بوركينا فاسو في هذه الأوقات الصعبة”.

وعرض الوزير في اللقاء الذي حضره سفير الجزئر بواغادوغو محمد عنصر، الخطوط الكبرى لأفاق التعاون الثقافي الثنائي لاسيما في مجال التكوين و التراث المادي و اللامادي.

من جهته أثنى الرئيس البوركينابي على دعم و تضامن الجزائر من اجل إنجاح هذه الطبعة من المهرجان وجدد بالمناسبة إرادة بلاده في تدعيم اكبر للتعاون مع الجزائر في كل المجالات بما فيها الثقافة والفنون ، كما أعلن اهتمامه بالتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنية

وقام وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أيضا بمحادثات مع نظيره البوركينابي عبدول كريم سانغو، تناولت سبل تدعيم التبادلات الثقافية بين البلدين خاصة في مجالات الفنون و الآداب و ايضا التنسيق بين البلدين ضمن الهيئات الدولية لاسيما منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة (اليونسكو ) بهدف تقريب جهودهم للحفاظ على التراث الثقافي الإفريقي .

صبرينة ك