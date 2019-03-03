الديوان الوطني للسياحة يشارك في فعاليات الطبعة ال53 للبورصة الدولية للسياحية ببرلين

يشارك الديوان الوطني للسياحة، في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس الجاري، في فعاليات الطبعة ال53 للبورصة الدولية للسياحية ببرلين (ألمانيا) وذلك بحضور وفد من الفاعلين والمتعاملين السياحيين وبعض الحرفيين في مجال الصناعات التقليدية الفنية.

وتندرج المشاركة الجزائرية في هذه الطبعة، حسب ما أورده أمس بيان للديوان الوطني للسياحة، في إطار “تنفيذ برنامج عمله لسنة 2019، لاسيما فيما يتعلق بالمجال الترقوي والترويجي الرامي إلى تحسين صورة الجزائر بالخارج بغية تحسين المقصد السياحي الجزائري وإدراجه ضمن المقاصد المتداولة في الأسواق السياحية الدولية”.

ويمثل هذا المعرض “أهم فضاء للتبادل البيني لجمعه أكبر عدد من الفاعلين في المجال السياحي والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على مختلف المستجدات التي تعرضها مختلف المقاصد السياحية العالمية المتواجدة فيه”.

وأشار البيان إلى أنه “تم حجز فضاء للعرض مساحته 100 م² لإيواء الجناح الجزائري سيكون شكله مستنبطا من التراث المعماري والثقافي مهيأ ومجهز بالمعدات والوسائل الضرورية التي تسمح للمتعاملين المشاركين من القيام بعمليات الترقية والترويج لمنتوجاتنا السياحية والسعي أيضا إلى تسويقها في أحسن الظروف وتحسين صورة الجزائر وترقية مقصدها السياحي، خاصة وانه سيتم الاعتماد بالخصوص على إبراز مقوماتنا السياحية المتميزة والمتمثلة في المنتوج الصحراوي ذو الجودة والجمال الفريدين من نوعهما”.

وأضاف نفس المصدر أنه “لإضفاء حيوية متواصلة على مستوى الجناح الجزائري طيلة أيام التظاهرة، سيسهر فريق من الحرفيين في مجال الصناعات التقليدية الفنية بتنشيط ورشات حية لاستقطاب أكبر عدد من الزوار إلى الجناح الجزائري من خلال ما سيبرزونه من براعة وفنون في كيفية إنتاج تحفهم الفنية النابعة من عادات وتقاليد وأصالة البلاد”.

كما سيتم خلال هذه المتظاهرة “عرض مجموعة من الفيديوهات والصور و وتزيع دعائم ترويجية من مطبوعات وكتيبات ومطويات وأقراص مضغوطة على زوار جناح الجزائر لتمكينهم من التعرف أكثر على أهم الخصوصيات التي تتميز بها الأقاليم السياحية الجزائرية، إلى جانب السعي إلى تكثيف الاتصال بوسائل الإعلام الحاضرة لتغطية الحدث لتزويدهم بكل المعلومات التي من شأنها تحسين صورة الجزائر السياحية وترقيتها”.