الديوان الوطني للخدمات الجامعية : النقل والإيواء والإطعام مستمرة

أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية إستمرارية في خدمات النقل والإطعام والإيواء خلال أيام العطلة.
ونشرالديوان الوطني للخدمات الجامعية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أنه يعلم الطلبة الطالبات بالإستمرار في تقديم الخدمات النقل والإطعام والإيواء.
Fella Soltani 10 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 99 زيارة
10 مارس 2019
10 مارس 2019
10 مارس 2019
ونشرالديوان الوطني للخدمات الجامعية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أنه يعلم الطلبة الطالبات بالإستمرار في تقديم الخدمات النقل والإطعام والإيواء.
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