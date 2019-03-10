الأحد , مارس 10 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / الديوان الوطني للخدمات الجامعية : النقل والإيواء والإطعام مستمرة

الديوان الوطني للخدمات الجامعية : النقل والإيواء والإطعام مستمرة

Fella Soltani 10 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 99 زيارة

أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية  إستمرارية في خدمات النقل والإطعام والإيواء خلال أيام العطلة.

ونشرالديوان الوطني للخدمات الجامعية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أنه يعلم الطلبة الطالبات بالإستمرار في تقديم الخدمات النقل والإطعام والإيواء.

الوسوم

عن Fella Soltani

شاهد أيضاً

تونس..إستقالة وزير الصحة بعد وفاة 11 رضيع

أعلن وزير الصحة التونسي، أمس استقالته من منصبه،حسب ماقالته وسائل إعلام تونسية. وتأتي الإستقالة، بسبب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super