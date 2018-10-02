سجلت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري ارتفاعا جنونيا في السوق السوداء، حيث تجاوزت ورقة 100 من العملة الأوروبية الموحدة الأورو سقف 21 ألفا و200 دينار جزائري، في حين فاقت قيمة الورقة ذاتها من العملة الأمريكية الدولار 18 ألف دج.

وتواصل العملة الوطنية الدينار انهيارها الكبير في السوق الموازية، حيث شهدت سوق سوداء للعملة الصعبة الموجودة بمنطقة بور سعيد السكوار ارتفاعا فاحشا لأسعار العملات، إذ بلغت ورقة 100 أورو حدود 21 ألفا و300 دينار جزائري، فيما قدرت ذات الورقة من العملة الأمريكية الدولار بـ 18 ألفا و100 دينار جزائري، و23 ألفا و500 دينار جزائري بالنسبة للجنيه الإسترليني. في مقابل ذلك حدد سعر شراء العملات في السوق الموازية بـ 21 ألفا و100 دينار جزائري لعملة الأورو و18 ألف دينار لعملة الدولار، فيما قدر سعر شراء الجنيه الإسترليني بـ 23 ألفا و100 دينار جزائري، فيما حدد سعر الصرف في البنك المركزي بـ 137.09 دينار جزائري لواحد أورو، في حين قدر سعر الدولار بـ 118.140 دينار جزائري للدولار الواحد.

ويعتبر كثير من المراقبين ان من بين الأسباب التي تؤدي الى السقوط المدوي للدينار الجزائري امام العملات الاخرى هو انتهاج البنك المركزي لسياسة تعويم الدينار، ناهيك عن تأخّره في تفعيل مكاتب صرف العملات إلى غاية اليوم، لاسيما أنّ هذه المكاتب ستساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار العملات واستقرارها.

عمر ح