تواصل قيمة العملة الوطنية التراجع مقارنة بالعملة الأوربية الموحدة (يورو)، حيث بلغت امس الأربعاء قيمة 131,95 مقابل اليورو الواحد في المعاملات البنكية الرسمية. أما في السوق الموازية، فاستقر عند 191 دينار مقابل اليورو.

الدولار بدوره ارتفعت قيمته مقابل الدينار الجزائري وبلغ 110,49 دينار للدولار الواحد، وهو أعلى سعر بلغه الدولار مقابل العملة الوطنية منذ 11 أفريل الماضي.

ومع هذا يقول الخبراء أن الحديث عن تخفيض إرادي لقيمة الدينار سابق لأوانه ما دامت نسبة تطور قيمة الدولار ضعيفة.

ق.و