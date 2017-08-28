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الدينار الجزائري يواصل انخفاضه

nesrine mahfouf 28 أغسطس 2017 الحدث اضف تعليق 32 زيارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجّل الدينار الجزائري، الاثنين 28 أوت 2017، انخفاضا تاريخيا جديدا على مستوى بنك الجزائر أمام العملة الأوروبية الأورو، وبلغ سعر صرف الأورو بالبنوك 130,15 دينار. في حين وصل سعر الدولار الواحد على مستوى البنوك إلى 109.48 دينار جزئري.

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