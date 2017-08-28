الدينار الجزائري يواصل انخفاضه nesrine mahfouf 28 أغسطس 2017 الحدث اضف تعليق 32 زيارة شاركها Facebook Twitter Google + مقالات مشابهة مساهل يستقبل السفير الجديد لفيدرالية روسيا بالجزائر 28 أغسطس 2017 ملك المغرب يصدر قرارا مفاجئا بشأن طقوس “الانحناء له وتقبيل يده”! 28 أغسطس 2017 بن غبريط تجري 18 تحويلا في سلك مدراء التربية 28 أغسطس 2017 سجّل الدينار الجزائري، الاثنين 28 أوت 2017، انخفاضا تاريخيا جديدا على مستوى بنك الجزائر أمام العملة الأوروبية الأورو، وبلغ سعر صرف الأورو بالبنوك 130,15 دينار. في حين وصل سعر الدولار الواحد على مستوى البنوك إلى 109.48 دينار جزئري. breaking-news main_post 2017-08-28 nesrine mahfouf شاركها Facebook Twitter Google +