الدينار الجزائري يواصل انخفاضه

سجّل الدينار الجزائري، الاثنين 28 أوت 2017، انخفاضا تاريخيا جديدا على مستوى بنك الجزائر أمام العملة الأوروبية الأورو، وبلغ سعر صرف الأورو بالبنوك 130,15 دينار. في حين وصل سعر الدولار الواحد على مستوى البنوك إلى 109.48 دينار جزئري.